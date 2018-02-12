Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Оренбурге

Следователи в Оренбурге проводят проверку по факту смерти жильцов загоревшегося дома на улице Салмышской. К настоящему моменту число погибших увеличилось до четырех: двое взрослых умерли на месте, еще двое детей скончались в «скорой».

Травмы получили еще пятеро человек, среди них двое детей. Пострадавшие госпитализированы, информирует РИА «Оренбуржье». Жильцы многоэтажного жилого здания были эвакуированы.

9 февраля портал iz.ru сообщал, что во время пожара в двухэтажном жилом доме в деревне Афонино в Нижегородской области погибли трое детей.