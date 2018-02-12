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Содержание бездомных животных обойдется в 9 млн рублей в Уфе

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Содержание и отлов бездомных животных обойдется в 9 млн рублей в Уфе, информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Аукцион на право проведения работ назначен на 5 марта 2018 года управлением коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы.

На содержание и отлов безнадзорных животных в Уфе выделили 9,15 млн рублей. Денежные средства направлены из бюджета республики. Компания — победитель аукциона будет отлавливать и содержать животных весь 2018 год, сообщает «МедиаКорСеть».

Сумма, указанная в контракте, рассчитана на 6,33 тыс. собак и 940 кошек. Исходя из документации, организация-победитель обязана будет отлавливать животных на улицах, которые оказались без надзора, даже если на них будет ошейник или специальный учетный знак.

После отлова животные будут направляться к ветеринару для прохождения обследования. В зависимости от результатов обследования будет решаться вопрос о дальнейшем нахождении животного в приюте.

Так, если животное агрессивно, неизлечимо больно или имеет болезнь, которая может передаться человеку, будет произведена процедура усыпления. Если животное здорово, то его стерилизуют или кастрируют, проведут необходимые прививки и снова отпустят на улицы. Если животное домашнее, то впоследствии хозяину питомца необходимо будет возместить предприятию расходы на его отлов, транспортировку и содержание.

Сотрудникам предприятия будет запрещено забирать животных с частных территорий, продавать или отдавать их, снимать животных с привязи и забирать их возле общественных мест.

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