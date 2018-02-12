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Житель Приморья осужден за налет на ювелирный салон с дымовыми шашками

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В Камчатском крае мужчина приговорен к десяти годам лишения свободы за нападение на ювелирный салон с использованием дымовых шашек. Подсудимый забрал с витрины украшения стоимостью 1,5 млн рублей, но ему помешали скрыться очевидцы.

Нападавший планировал опустошить салон в селе Покровка перед Новым годом. С помощью шашек он создал дымовую завесу, разбил монтировкой витрину и взял 85 ювелирных изделий. Однако скрыться мужчине не удалось, его задержали очевидцы и передали полиции. Об этом сообщает сайт Vostokmedia.

При вынесении приговора суд учел, что нападавший нарушил закон не впервые. С учетом рецидива он приговорен к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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