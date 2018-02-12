Роспотребнадзор предупреждает: в Словакии – эпидемия сифилиса.

В Требишовском районе на границе с Венгрией и Украиной это заболевание диагностируют в 16 раз чаще, чем в среднем по стране.

За последние дни в больницы с инфекцией обратились еще 115 человек. Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Местные врачи борются со вспышкой изо всех сил, в том числе, изолируют больных, но туристам необходимо помнить об индивидуальных средствах защиты.

Сифилис передается чаще всего половым путем. Также есть риск подцепить болезнь и через общую посуду и приборы.