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Названа причина массового отравления детей в школе в Татарстане

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Фото: РИА Новости/Кухмарь Кирилл
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Управление Роспотребнадзора по Татарстану огласило выводы комиссии, расследующей массовое отравление детей в школе в Арском районе республики. Вина лежит на поварах, которые нарушили правила личной гигиены и санитарные нормы приготовления пищи

Как заявила замглавы ведомства Любовь Авдонина, в школе также были выявлены нарушения при обработке и использованию инвентаря. В частности, одни и те же инструменты использовались и для сырых, и для готовых продуктов. В общей сложности в школе нашли более 20 нарушений. Все они были подтверждены лабораторными исследованиями. Так, в трех смывах специалисты нашли норовирус. Он же обнаружен у двух сотрудников, повара и кухонного работника.

Как сообщает ИА «Татар-информ», сейчас в школе проводится дезинфекция. Занятия там начнутся не раньше пятницы. В суд района направлены материалы для временного приостановления деятельности пищеблока. Управление намерено привлечь к административной ответственности поваров и руководство школы по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в эти выходные, 10 и 11 февраля, в республиканскую инфекционную больницу были госпитализированы 36 учеников школы и двое взрослых. Позже в больницу доставили еще трех детей. У всех диагностировано инфекционное отравление.

По факту случившегося было заведено дело. Сообщалось также, что во время проверки компании, занимающейся поставками еды для этой школы, были выявлены факты попытки уничтожения просроченной продукции.

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