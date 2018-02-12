Мужчина сорвался с крыши и погиб при уборке снега в Якутии

В якутском Алдане мужчина погиб при уборке снега с крыши частного магазина. На него сошел снег с соседнего здания, и он сорвался с высоты пяти метров.

Сотрудники МЧС извлекли мужчину из-под снежного завала через десять минут после происшествия. Реанимационные действия не дали результата, пострадавший скончался. Следствие рассматривает версию о нарушении техники безопасности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ИА SakhaNews.

Сотрудники МЧС уже выступили с предупреждением коммунальщикам и руководителям предприятий об ответственности за состояние крыш и рекомендовали провести очистку от снега или оградить опасные участки.