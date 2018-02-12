Сбербанк запустил мессенджер в своем мобильном приложении

Сбербанк запустил собственный мессенджер в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Возможность общения с контактами из записной книжки появилась в последнем обновлении приложения, хотя официально банк пока не анонсировал новую функцию.

Клиенты Сбербанка могут обмениваться сообщениями друг с другом, если их номер мобильного телефона привязан к карте банка, а приложение обновлено до последней версии, сообщает телеканал «360».

В конце декабря 2017 года глава финансовой организации Герман Греф анонсировал возможность запуска мессенджера для корпоративных коммуникаций. Тогда же газета «Ведомости» сообщала о том, что Сбербанк веет переговоры о покупке разработчика мессенджера для корпоративных коммуникаций Dialog. Исполнительный директор и совладелец компании-разработчика Андрей Кузнецов подтвердил эту информацию.