Прямой эфир

Сбербанк запустил мессенджер в своем мобильном приложении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк запустил собственный мессенджер в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Возможность общения с контактами из записной книжки появилась в последнем обновлении приложения, хотя официально банк пока не анонсировал новую функцию.

Клиенты Сбербанка могут обмениваться сообщениями друг с другом, если их номер мобильного телефона привязан к карте банка, а приложение обновлено до последней версии, сообщает телеканал «360».

В конце декабря 2017 года глава финансовой организации Герман Греф анонсировал возможность запуска мессенджера для корпоративных коммуникаций. Тогда же газета «Ведомости» сообщала о том, что Сбербанк веет переговоры о покупке разработчика мессенджера для корпоративных коммуникаций Dialog. Исполнительный директор и совладелец компании-разработчика Андрей Кузнецов подтвердил эту информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний
Греф рассказал о майнинге сотрудниками Сбербанка на рабочем месте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017