Первый семеноводческий кооператив появится в Башкирии

Первый семеноводческий кооператив из фермерских хозяйств появится в Республике Башкортостан, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Башкирского НИИ сельского хозяйства Ильдар Чанышев.

Первый семеноводческий кооператив планируют создать в республике. В кооператив хотят вступить для совместной работы порядка 10 фермерских хозяйств. Назвать кооператив планируют «Элитные семена Башкортостана», сообщает ИА «Башинформ».

В сообществе планируют повысить качество продукции и таким образом увеличить доходы хозяйств. Отсюда следует и название будущего кооператива — «Элитные семена Башкортостана». На данный момент пшеница четвертого класса стоит примерно 5 тыс. рублей, а семена элиты и суперэлиты 14–15 тыс. рублей.

Пока что все необходимые для существования кооператива документы находятся на проверке в Центре сельскохозяйственного консультирования Башкортостана. Первая встреча на собрании участников кооператива планируется уже через 2–3 недели.