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Внедорожник сбил 11-летнего мальчика возле школы в Омске

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Внедорожник сбил 11-летнего мальчика на дороге недалеко от школы в Амурском поселке Омска, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел сегодня днем, 12 февраля, на улице 2-й Совхозной недалеко от общеобразовательной школы № 91. В правоохранительные органы информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в 13:45, сообщает ИА «Город55».

Выяснилось, что автомобиль Mitsubishi Pajero,под управлением 47-летнего мужчины двигался по дороге, когда подросток выскочил на проезжую часть перед транспортным средством. Пешеход пытался пересечь дорогу в непредусмотренном для этого месте. Водитель не смог уйти от столкновения и совершил наезд на пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил различные телесные травмы и был госпитализирован. Правоохранительные органы устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

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