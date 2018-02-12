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Компанию в Приамурье оштрафовали за поддельные кубки ЧМ-2018

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Фирма в Благовещенске должна выплатить штраф за незаконное использование символики чемпионата мира по футболу. Организация пыталась ввезти в Россию контрафактную сувенирную продукцию.

Партия кубков из грубой керамики поступила на таможню в Благовещенске летом 2017 года. Сотрудники таможни заподозрили, что товар является контрафактным, и обратились в суд. Как выяснилось, товарный знак FIFA World Cup использовался незаконно, а правообладатель не давал разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

По заключению эксперта, поступивший на таможню товар был схож с оригинальной продукцией «до степени смешения», сообщает «Амурская служба новостей». По решению суда руководство компании, пытавшейся ввезти кубки в Россию, выплатит штраф 50 тысяч рублей.  

В конце января Федеральная антимонопольная служба разослала распоряжения в региональные подразделения о штрафах за незаконное использование символики ЧМ-2018. Такие штрафы должны быть наложены в течение трех суток после выявления нарушения и вырастут до 0,5 млн рублей или 15% от выручки.

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