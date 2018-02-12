Суд арестовал министра сельского хозяйства Забайкалья

Суд принял решение об аресте на срок в два месяца подозреваемого в превышении должностных полномочий министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram–канале.

«По ходатайству следователя СКР суд арестовал на два месяца министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, подозреваемого в превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Как писал портал iz.ru, правоохранители задержали Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину 10 февраля.

По данным следствия, чиновники превышали свои должностные полномочия при выплате выделенных правительством РФ субсидий для компенсации ущерба от летней засухи 2016 года сельхозпроизводителям Забайкалья.

Кузьминова и Малакшину подозревают в том, что они выдвигали фермерам незаконные требования, в результате чего семи предприятиям был нанесен ущерб в размере 10,5 млн рублей.