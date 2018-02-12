Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против компании Вайнштейна

Не только сам Харви Вайнштейн, но и его компания попала под суд. Иск против именной продюсерской фирмы подал генпрокурор Нью-Йорка.

По данным ведомства, в корпорации всех сотрудниц делили на 3 группы. Первая занималась подбором женщин для утех с Харви Вайнштейном. Вторая готовила расписание встреч продюсера с девушками. Третья группа менеджеров устраивала на работу «наложниц» Вайнштейна – тех, кто после домогательств согласился на близость с продюсером.

Вайнштейн заставлял девушек молчать, угрожая расправой. Внутри компании было много жалоб на продюсера, теперь их расследует прокуратура.