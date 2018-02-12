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Украинские пограничники задержали три центнера нелегального сыра

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Digfoto
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В Сумской области вблизи границы с РФ Госпогранслужба Украины задержала нелегальный груз сыра.

«В районе населенного пункта Лукашевка Великописаривского района обнаружено 9 картонных ящиков с сыром. Общий вес товара составил более 300 кг», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

В службе предположили, что груз сыра, скорее всего, планировался к незаконной переправке в Россию. Сейчас деликатес доставлен в пограничное подразделение, а позже будет передан фискальной службе, сообщает «Интерфакс».

 

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