Центр поддержки предпринимательства появился в Ярославской области

В Ярославской области создан Центр поддержки предпринимательства. Уже в этом году он планирует провести не менее 50 семинаров, форумов и круглых столов, на которых будут обсуждаться вопросы предпринимательской деятельности.

Специалисты центра будут оказывать в том числе и консультационные услуги. Речь идет о финансовом планировании, маркетинговом и информационном сопровождении, правовом обеспечении. Они будут помогать в подборе персонала и получении кредитов.

ИА «ЯРНОВОСТИ» уточняет, что значительная часть средств на создание центра поступила из федерального бюджета в виде субсидии Минэкономразвития РФ. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова, создание таких организаций — федеральный тренд.

ЦПП расположен в Ярославском бизнес-инкубаторе. Образовательные мероприятия стартуют уже в марте. А во втором квартале года Центр начнет оказывать консультационные услуги.

Портал iz.ru в ноябре 2017 года сообщал о том, что в 2018 году в России стартует программа поддержки молодых предпринимателей «Мастера России». Об этом стало известно на международном форуме по развитию креативных индустрий Calvert Forum Siberia в Тюмени.