Более 40 школ закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в Орловской области

В Орловской области из-за гриппа и ОРВИ закрыта на карантин 41 школа. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора.

Только в Орле школы не посещают более 4 тыс. человек. Это 12% от общего числа учащихся. А в целом по области не учатся почти 10 тыс. школьников, что составляет 13% от общего числа учеников.

Как уточняет InfoOrel.ru, в области не работают 17 учебных заведений. В 24 введены ограничительные мероприятия по классам.

Отметим, что эпидемия гриппа и ОРВИ охватила сразу несколько регионов. Так, на неделю закрыли все школы в Тамбове. В области за три дня заболели около 8 тыс. человек. Также напряженной остается ситуация с заболеваемостью детей в Пермском крае, Югре, Брянской, Липецкой и Смоленской областях.