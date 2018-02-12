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В Кремле заявили о дефиците помощи США в борьбе с терроризмом в Сирии

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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США оказывают незначительную помощь в урегулировании ситуации в Сирийской Арабской Республике, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается помощи Соединенных Штатов Америки в деле стабилизации обстановки в Сирии и продолжения работы по политико-дипломатическому урегулированию, то эта помощь находится в дефиците», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

При этом он подчеркнул, что Россия, Иран и Турция как страны-гаранты режима прекращения боевых действий в САР продолжают работать в направлении политико-дипломатического урегулирования ситуации в республике, что является существенным подспорьем для развития миротворческой деятельности в рамках усилий ООН.

Кроме того, по словам Пескова, военно-воздушный компонент РФ, который остается в Сирии обладает необходимым потенциалом для сдерживания террористической активности в этой стране.

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