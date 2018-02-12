Курс доллара снизился до 58,07 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился на 33 копейки и составил 58,07 рубля. Курс евро поднялся на 2 копейки, до отметки 71,47 рубля.

Как отмечает «Утро.ру», рубль продолжит дешеветь относительно доллара и евро. С начала февраля курс доллара вырос на 2,5 рубля. Аналитики предполагают, что ослабление рубля замедлится в ближайшие дни, однако не прекратится. На торгах в пятницу, 9 февраля, он укрепился на 2 копейки по отношению к доллару, до 58,4 рубля, а также на 5 копеек по отношению к евро, до 71,46 рубля. В понедельник, 12 февраля, курс доллара к рублю на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 33 копейки, до 58,07 рубля, курс евро к рублю поднялся на 2 копейки, до отметки 71,47 рубля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что биржевой курс доллара США по отношению к российскому рублю 8 февраля обновил максимум 2018 года.