Выставка картин пациентов психбольницы открылась в Краснодаре

Экспозиция «Свет души», на которой представлены работы пациентов психиатрической больницы, открылась в Краснодаре. Более 100 картин показывают внутренний мир пациентов, считают организаторы выставки.

Работы выставили сотрудники арт-студии краснодарской психиатрической больницы №1. По их словам, творчество является одним из видов терапии и позволяет развивать воображение и творческие способности пациентов. Работа с пациентами проводится уже несколько лет, результаты удалось представить в рамках выставки «Свет души» в Выставочном зале изобразительных искусств, сообщают «Кубанские новости».

Арт-терапия позволяет получить дополнительную информацию о больных, об их внутреннем мире. Медики настаивают, что художественная терапия может стать альтернативной формой общения с пациентом.

В Европе арт-терапия давно используется в психиатрических клиниках, более того, в странах ЕС действует 10 музеев искусства душевно больных.