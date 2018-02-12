В Подмосковье врачи провели Единый день диспансеризации

Медики осмотрели жителей Московского региона на первом в этом году Едином дне диспансеризации. Прием врачей состоялся в 28 муниципалитетах.

На осмотр пришли более 4800 жителей Подмосковья. Если на первом этапе приема у пациентов врачи выявляли какие-либо патологии, их направляли на осмотр к узким специалистам на второй этап диспансеризации для более углубленного обследования. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В прошлом году на Единые дни диспансеризации пришли более 116 тыс. жителей Подмосковья, медики выявили более 190 тыс. случаев различных заболеваний.

Всего с начала года диспансеризацию в Подмосковье прошли 65 тыс. человек. 37,7% были признаны практически здоровыми, у 14,1% выявлены факторы риска развития хронических заболеваний, еще у 48,2% выявили заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.