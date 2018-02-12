Делегация из Республики Бенин прибывает с визитом в Крым

Делегация из Республики Бенин прибывает с визитом в Республику Крым, сегодня, 12 февраля. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Сегодня, 12 февраля, в Крым прибывает с частным визитом мэр города Абомей-Калави Жорж Бада. Вместе с ним прибудет один из руководителей общественной африканской организации «Дом Африки» Серж Фокас Одунлами, сообщает ИА «Крыминформ».

Визит продлится неделю. На сегодня назначена встреча гостей с представителями администрации Симферополя, на завтра и послезавтра запланирована встреча с Советом министров и Государственным советом Крыма.

В четверг делегация посетит Ялту, а в пятницу состоится пресс-конференция, на которой гости расскажут о своих впечатлениях от поездки по полуострову.

Отмечается, что более всего африканскую делегацию интересуют два вопроса. Это сельское хозяйство и проведение дней Африки на полуострове Крым.