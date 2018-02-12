Еврокомиссар заявил о ликвидации банковской тайны в Европе

В Европе больше не существует банковской тайны — персональная принадлежность счетов является открытой информацией. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси.

«С банковской тайной покончено в Европе», — сказал он в эфире телеканала France 2.

«Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит обмен информацией, о котором мы мгновенно узнаем», — цитирует ТАСС слова еврокомиссара.

В 2013 году Еврокомиссия получила мандат на переговоры об обмене банковской информацией с европейскими государствами, не входящими в ЕС. Среди них признанные финансовые центры, в которых скрывались капиталы: Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино и Швейцария. С 2018 года вступило в действие соглашение об автоматическом обмене банковской информацией между ЕС и Швейцарией.