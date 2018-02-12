Житель Ярославля был на борту потерпевшего крушение Ан-148

Ярославец был на борту потерпевшего крушение самолета Ан-148, летевшего из Москвы в Орск. В последнее время Алексей Анатольевич Никитченко работал в столице. В Ярославле проживает мама погибшего, Татьяна Леонидовна, которая в настоящее время находится на месте трагедии.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил соболезнования семье Алексея Никитченко и главе Оренбургской области Юрию Бергу. Он поручил оказать родственникам погибшего необходимую помощь, пишет сайт «Комсомольской правды» в Ярославле.

Напомним, Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний вылетел в 14:21 в воскресенье в Орск из аэропорта Домодедово.

Он рухнул через 5–7 минут после взлета в Раменском районе Подмосковья. На борту был 71 человек. Выживших нет.

Жертвами крушения стали 11 жителей Москвы, трое петербуржцев. Среди жертв крушения самолета также сервис-инженер швейцарской фирмы Burckhardt Compression Уэли Клаеуй, двое сотрудников «Орскнефтеоргсинтеза» — Владимир и Александр Нормантовичи, являвшиеся отцом и сыном, депутат горсовета Норильска и глава агентства по развитию города Сергей Панченко.

СК рассматривает три приоритетные версии гибели воздушного судна.

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