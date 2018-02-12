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Клинцевич покинет пост первого зампреда комитета СФ по обороне

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Франц Клинцевич принял решение уйти с поста первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, он станет рядовым сенатором.

Вакантное место займет сенатор от Карелии Александр Ракитин, занимавший до сентября 2017 года должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу.

«Вопрос о назначении Ракитина вместо Клинцевича будет рассмотрен на заседании 14 февраля», — рассказал РИА «Новости» источник в Совфеде.

Франц Клинцевич с сентября 2015 года является членом Совета Федерации России, где представляет Смоленскую область.

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