Клинцевич покинет пост первого зампреда комитета СФ по обороне

Франц Клинцевич принял решение уйти с поста первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, он станет рядовым сенатором.

Вакантное место займет сенатор от Карелии Александр Ракитин, занимавший до сентября 2017 года должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу.

«Вопрос о назначении Ракитина вместо Клинцевича будет рассмотрен на заседании 14 февраля», — рассказал РИА «Новости» источник в Совфеде.

Франц Клинцевич с сентября 2015 года является членом Совета Федерации России, где представляет Смоленскую область.