Новые машины для доставки пациентов поступят в Омскую область

Больницы Омской области получат 28 автомобилей для транспортировки пациентов, которым необходим гемодиализ. На эти цели будет потрачено 30,9 млн рублей. В процедуре нуждаются 607 жителей региона. В наличии 150 аппаратов «Искусственная почка». Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

Машины на 12 мест поступят в центральные районные больницы, в районы области с наиболее высоким процентом изношенности автотранспорта, пояснили в региональном минздраве. Завершен электронный аукцион на закупку «Газелей».

Как ранее писал портал iz.ru, после запуска информационной системы скорой медицинской помощи власти Тульской области решили сформировать центр медицины катастроф. Новая структура объединит все бригады скорой и неотложной медпомощи региона, обеспечит незамедлительный выезд на места дорожных аварий или ЧС, взаимодействие со стационаром, в том числе встречу тяжелого пациента в приемном отделении и готовность реанимации.