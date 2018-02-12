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Чистая прибыль «КамАЗа» в 2017 году выросла в четыре раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Чистая прибыль российской автомобильной компании «КамАЗ» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году увеличилась в четыре раза и составила 2,5 млрд рублей (2016 год — 635 млн рублей).

При этом выручка составила 155,9 млрд рублей, что на 17% больше показателя 2016 года. Согласно предварительным данным, общие продажи техники составили 38,192 тыс. штук, что на 11% больше показателя предыдущего года, говорится в сообщении автопроизводителя.

В ноябре 2017 года сообщалось, что рынок новых грузовых автомобилей вырос на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

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