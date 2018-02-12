В Приморье закрывают пограничные пункты из-за Нового года в Китае

На границе с Китаем в Приморском крае меняется режим работы пунктов пропуска через государственную границу. Новый график будет действовать с 15 по 22 февраля.

Изменения связаны с празднованием в Китае Восточного Нового года, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Пункт пропуска «Краскино» будет закрыт с 15 по 18 февраля. Также до 18 февраля не будет работать двухсторонний автомобильный пункт пропуска «Полтавка», однако 15 февраля им можно воспользоваться до 13 часов.

Пункты пропуска «Турий Рог» и «Марково» будут закрыты с 15 по 21 февраля. Пункт «Пограничный» не будет работать с 15 по 22 февраля.

Китайский Новый год наступает 16 февраля. Официально страна будет отдыхать в течение 7 дней – с 15 по 21 февраля.