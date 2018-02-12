Сын судьи в кемеровской школе ударил сверстника ножницами в шею

Кемеровские правоохранители выясняют обстоятельства ранения ученика одной из школ Центрального района города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в пятницу, 9 февраля. За медицинской помощью обратился 10-летний школьник с резаной раной в области шеи. В настоящее время его жизни ничто не угрожает, а на месте ЧП работают полицейские. Предварительно было установлено, что двое детей на улице нашли ножницы, один из них случайно задел другого в ходе игры, пишет «Интерфакс». Вместе с тем мать пострадавшего мальчика заявила, что ЧП произошло недалеко от школьного двора, когда ее сын пытался отобрать ножницы у другого ученика из параллельного класса, чтобы тот не мог никого поранить.

«Мальчик повернулся и резанул его по шее со словами «Ну что, получил, что хотел?», после чего мой сын ушел оттуда и рассказал о случившемся», — приводит ее слова «Ридус».

Женщина также добавила, что после этого к ним обратились представители школы и предложили вежливо поговорить с матерью нападавшего мальчика, поскольку она является судьей арбитражного суда. Та, в свою очередь, отказалась извиняться за действия своего сына, потребовала справку о характере ранений и заявила, что «если ее сына поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних», она добьется того, чтобы на учет поставили и их ребенка», пишет ИА «Ура.ру».

Помощница судьи заявила, что в настоящее время не готова прокомментировать ситуацию.

Подобный случай произошел в другой кемеровской школе в четверг, 1 февраля. Ученик принес в школу нож и ранил им свою одноклассницу. После случившегося директор учебного заведения была отстранена от работы.