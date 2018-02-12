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Телеканал NBC извинился за высказывание ведущего о японской оккупации

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Фото: commons.wikimedia.org
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Телеканал NBC принес извинения жителям Южной Кореи и организаторам Олимпийских игр за слова комментатора, который увязал экономический рост страны с положительным влиянием Японии, оккупировавшей Корею с 1910 по 1945 год.

Как сообщает The New York Times, после высказывания аналитика Джошуа Купера Рамо на сайте онлайн-петиций Care2 был объявлен сбор подписей против поведения комментатора. Утром 12 февраля под петицией подписались 13 тыс. человек.

В оргкомитете Игр-2018 заявили, что жалоба на высказывание была отправлена сразу после церемонии открытия. В ответ телеканал прислал официальные извинения.

Ранее сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах собирается посетить КНДР.

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