Транскавказская магистраль закрыта из-за угрозы схода лавин

Движение по Транскавказской магистрали перекрыто из-за снегопада и возможности схода лавин. Ограничения в движении действуют на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля. Здесь трасса перекрыта в обоих направлениях.

Как сообщает NewsTracker, меры были введены региональным центром МЧС с 4:00 мск. Когда движение возобновится, неизвестно. В МЧС заявили о готовности аварийных служб к устранению возможных ЧС.

Синоптики предупреждают, что в Ставрополье сегодня ожидаются сильные осадки, туман и гололедица. Ветер будет дуть с порывами до 10 м/с.

В середине января в Ставропольском крае возникла экстренная ситуация из-за непогоды. Спасателям пришлось извлекать из снежного заточения тысячи машин, оказавшихся в снегопад на дорогах края. Движение на участке от федеральной трассы «Кавказ» до Ставрополя было ограничено.