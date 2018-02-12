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Российские фигуристы выиграли серебро в командном турнире на ОИ

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Российские фигуристы заняли второе место в командном турнире Олимпийских игр, которые проходят в Пхёнчане и принесли сборной России вторую медаль Игр-2018.

Россияне заработали 66 очков, уступив первое место представителям Канады (73). Бронза досталась американцам, набравшим 62 очка. 

Командные состязания завершились 12 февраля. В произвольной программе в спортивных танцах сборная России стала третьей — Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва набрали 110,43 балла. Михаил Коляда стал вторым в произвольной программе — 173,57 балла. Алина Загитова и Евгения Медведева стали лучшими в произвольной и короткой программе соответственно.

Стоит отметить, что Медведева также установила мировой рекорд. 

Напомним, это вторая медаль для российских спортсменов на Олимпиаде. 10 февраля шорт-трекист Семен Елистратов выиграл бронзу в соревнованиях на дистанции 1,5 тыс. м.

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