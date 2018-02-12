На борту разбившегося Ан-148 находились трое петербуржцев

Власти Петербурга заявили, что в результате катастрофы Ан-148 в Московской области погибли три жителя города, передает телеканал «78».

Как сообщил руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов, «губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил комитету по социальной политике связаться с семьями погибших и проработать вопрос адресной помощи родственникам».

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.

Следствие рассматривает несколько версий происшедшего.



