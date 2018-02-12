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Дело завели по факту попытки сжечь просрочку в школе в Татарстане

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Следственные органы дадут оценку действиям сотрудников управления образования Арского района, в школе которого произошло массовое отравление. В организации, которая поставляла продукты в учебное заведение, пытались сжечь просроченную продукцию, сообщили в Следственном комитете Татарстана.

Как напоминает ресурс ProKazan.ru, 10 и 11 февраля в республиканскую инфекционную больницу были госпитализированы 36 учеников школы Арского района и двое взрослых. У всех диагностирована острая кишечная инфекция.

Во время обысков в организации, которая поставляла продукты питания в школу, были найдены следы уничтожения просрочки. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она займется анализом ситуации и оказанием необходимой помощи пострадавшим.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что сенаторы предлагают пополнить витаминами питание в школьных столовых. Эксперты заявляют, что функциональные продукты обойдутся региональным бюджетам на 30% дороже, но дети будут меньше болеть.

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