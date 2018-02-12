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Жертвами крушения самолета Ан-148 стали 11 москвичей

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Жертвами крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» стали 11 жителей Москвы, городские власти окажут их родственникам дополнительную единовременную помощь. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку», — написал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин также отметил, что власти Москвы оказали помощь Минтрансу и МЧС в организации бесплатного размещения и питания родственников погибших, которые прибывают из других регионов.

«Еще раз соболезную всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии», — добавил мэр российской столицы.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, вскоре после вылета из московского аэропорта Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.

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