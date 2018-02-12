Руководители десятков государств выразили соболезнования в связи с крушением Ан-148

Слова сочувствия и поддержки от руководства десятков государств – на трагедию разбившегося Ан-148 с болью отреагировали по всему миру. Соболезнования семьям жертв и народу России выразили в Белом Доме. В одном из храмов Вашингтона состоялось заупокойное богослужение. Не остались равнодушными главы Европарламента, Совета Европы и ОБСЕ.

Соболезнования выразили лидеры Литвы, Эстонии, Грузии, Чехии, Словакии, Молдавии, Финляндии, Болгарии, Армении, Израиля, Индии, Приднестровья, Казахстана и Кыргызстана.

Телеграммы и звонки поступили от властей Белоруссии, Турции, Латвии, Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Аргентины и других стран.

Глава МИД Украины Павел Климкин написал слова соболезнования в Twitter. К родным и близким жертв авиакатастрофы обратились и в МОК.

Желающих выразить дань уважения погибшим пригласили в спецзону траура Олимпийской деревни.