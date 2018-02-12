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Нижний Тагил готов к континентальному кубку по лыжному двоеборью

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Власти Нижнего Тагила заявили о готовности города к проведению финала континентального кубка по лыжному двоеборью. Соревнования пройдут с 9 по 11 марта на горе Долгая. Они будут включать в себя прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки.

В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области отметили, что континентальный кубок по престижу уступает только Олимпиаде, чемпионатам мира и кубку мира. На соревнования съезжаются молодые спортсмены, которые уже через несколько лет могут стать лидерами национальных команд.

В ведомстве отмечают, что соревнования этого года войдут в историю женского лыжного двоеборья. Дело в том, что в Нижнем Тагиле впервые в истории этого вида спорта будет определен победитель женского континентального кубка.

По словам директора спортивной школы «Аист» Якова Миленького, которые приводит ТагилСити.Ру, лыжные трассы и комплекс трамплинов на горе Долгая уже сейчас работают на полную мощь. Еще до начала финала кубка там пройдут этапы кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, а также областные соревнования по лыжным гонкам. Там же пройдет часть соревнований в рамках финала V Всероссийской зимней Олимпиады.

Ожидается, что в финале континентального кубка по лыжному двоеборью будут участвовать представители 10 стран. В марте 2019 года Нижний Тагил совместно с Чайковским (Пермский край) примет первый в истории финальный тур кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Технические работы по подготовке этих соревнований находятся на завершающем этапе.

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