Чиновники Оренбуржья помогут родным погибших в авиакатастрофе

Чиновники Оренбуржья окажут материальную поддержку родственникам жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Они решили перечислить однодневный заработок родным погибших.

«Правительством Оренбургской области и администрацией Орска принято решение о перечислении однодневного заработка на счет помощи пострадавшим», — рассказали ТАСС в администрации Орска.

Кроме того, в городе Орске были отменены все развлекательные мероприятия в связи с авиакатастрофой. Под исключение попали лишь те мероприятия, которые «имеют серьезный характер и были запланированы загодя».

Между тем в Оренбуржье начал работу круглосуточный «телефон доверия». Психологи готовы оказать поддержку родным и близким жертв авиакатастрофы: (73537) 28-75-02.

Как писал портал iz.ru, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.