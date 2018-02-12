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Южная Корея отказала в топливе парому из КНДР

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Lee Sang-Ho
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Южная Корея отказалась предоставить топливо пассажирскому парому «Мангенборн-92», доставившим на Олимпиаду музыкальный коллектив из Северной Кореи. Причина отказа — большой объем горючего, которое запросило судно.

Капитан парома заявил, что на обратный путь потребуется 500 т топлива. Однако в 2002 году это же судно доставило в Южную Корею северокорейских спортсменов на Азиатские игры. Тогда парому на обратный путь потребовалось всего 100 т горючего.

Сеул заподозрил, что увеличение объема в пять раз обусловлено попыткой обойти санкции Совета Безопасности ООН, которые вводят жесткие ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В результате паром отказался от своей заявки и вернулся в КНДР вместе с музыкальным коллективом.

В отношениях Южной Кореи и КНДР в свете Олимпиады наметилось активное потепление. В частности, страны выступили на открытии Игр под единым флагом.

Кроме того, Сеул посетила официальная делегация из Северной Кореи, которая передала президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение посетить страну и принять участие в саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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