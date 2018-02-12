Совет Федерации получит новое здание в центре Москвы

Для размещения Совета Федерации будет построено новое восьмиэтажное здание в центре Москвы. Оно будет соединено с прежней резиденцией надземным переходом.

Новое здание поставят рядом с двумя нынешними объектами СФ на Большой Дмитровке. Оно будет снабжено парковочными машиноместами. Возведение планируется завершить в 2020 году.

На месте будущего здания будет снесено ветхое строение 1917 года. На разработку проекта отведено 60 млн рублей, еще 1,63 млрд уйдет на сами строительные работы, пишет «Коммерсант».

После возведения нового корпуса общая площадь, отведенная под размещение верхней палаты парламента, увеличится вдвое.

Кроме того, в 2018-м будет реконструировано здание Государственной думы РФ.

Как писал iz.ru, столичные власти планируют строительство 83 объектов культуры и спорта в ближайшие три года.