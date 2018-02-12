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Несколько районов Пуэрто-Рико остались без света из-за взрыва на подстанции

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia
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В Пуэрто-Рико произошел взрыв на электрической подстанции, в результате которого несколько районов островного государства остались без света. Причина происшествия пока неизвестна.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 февраля, в северной части Пуэрто-Рико. Взрыв и последующий пожар вывел из строя подстанцию, которая генерирует около 400 МВт, передает ТАСС.

В результате происшествия без света остался ряд районов города Сан-Хуан — административного центра Пуэрто-Рико. На восстановительные работы потребуется около суток.

Как писал портал iz.ru, в прошлом году карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов. Электроснабжение в Пуэрто-Рико до сих пор полностью не восстановлено после удара стихии.

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