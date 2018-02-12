Более 540 звонков поступили на «горячую линию» после крушения Ан-148

После катастрофы Ан-148 на телефонную «горячую линию» МЧС РФ к 7:00 поступило более 540 звонков.

В понедельник, 12 февраля, с родными погибших будут работать психологи, рассказала «РИА Новости» представитель Всероссийского центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Наталья Лукаш.

Самолет «Саратовских авиалиний» направлялся из аэропорта Домодедово в Орск, на борту находился 71 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Как сообщал iz.ru, следствие рассматривает несколько версий происшедшего.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Домой не вернулись