Дипломаты добиваются встречи с арестованным в Таиланде россиянином

Российские дипломаты добиваются встречи с гражданином РФ Сергеем Медведевым, арестованным в Бангкоке по запросу США. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Таиланде.

Напомним, 31-летний Медведев был взят под стражу 2 февраля. По версии следствия, россиянин является одним из создателей международной хакерской сети, ранее заблокированной ФБР. Утверждается, что интернет-площадка с девизом «в мошенничество мы верим» (In Fraud We Trust) использовалась для торговли оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами, группировка занималась мошенничеством и отмыванием денег. На счетах арестованного обнаружены средства в криптовалюте, эквивалентные сумме в $3,1 млн.

«Сейчас мы запрашиваем разрешение на встречу с ним. Скорее всего, нам не откажут», — сказал заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Сосно, добавив, что официально таиландская сторона не уведомила дипломатов о задержании гражданина РФ.