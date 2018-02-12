В Москве в понедельник ожидается до -5°С

Днем в понедельник, 12 февраля, будет облачно, температура составит от -7 до -5°С.

Информацию об этом распространил Гидрометцентр.

При этом ожидается небольшой снег и ветер юго-восточный, 3–8 м/с, сообщает «Газета.ру».

9 февраля портал iz.ru рассказал, что за сутки около 1,25 млн кубометров снега вывезено с улиц Москвы, в расчистке города от снега задействовано более 17 тыс. единиц спецтехники.

Мощные снегопады обрушились на столичный регион 3–5 февраля, за это время в Москве выпало 47 см осадков, что составляет 122% месячной нормы.