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В Москве в понедельник ожидается до -5°С

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Днем в понедельник, 12 февраля, будет облачно, температура составит от -7 до -5°С.

Информацию об этом распространил Гидрометцентр.

При этом ожидается небольшой снег и ветер юго-восточный, 3–8 м/с, сообщает «Газета.ру».

9 февраля портал iz.ru рассказал, что за сутки около 1,25 млн кубометров снега вывезено с улиц Москвы, в расчистке города от снега задействовано более 17 тыс. единиц спецтехники.

Мощные снегопады обрушились на столичный регион 3–5 февраля, за это время в Москве выпало 47 см осадков, что составляет 122% месячной нормы.

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