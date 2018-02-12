Женский гигантский слалом на ОИ перенесен на 15 февраля из-за непогоды

Соревнования горнолыжниц в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхёнчхане перенесены на четверг, 15 февраля, из-за погодных условий. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Изначально соревнования должны были состояться в понедельник, 12 февраля. Однако из-за сильного ветра старт было решено перенести.

Ранее 11 февраля также были перенесены соревнования в скоростном спуске у мужчин, мужской супергигант и воскресная квалификация сноубордисток в слоупстайле. Причиной сдвига даты стартов также стали погодные условия.

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.