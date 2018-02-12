Япония планирует закупить у США новейшие F-35B

Новейшие американские истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B планирует закупить правительство Японии.

Информацию об этом распространила в понедельник, 12 февраля, газета «Иомиури» со ссылкой на осведомленные источники.

Самолеты F-35B в 2026 году заменят используемые японскими силами самообороны в настоящее время F-15, сообщает ТАСС.

26 января первый самолет F-35A прибыл на базу ВВС Японии Мисава на остров Хонсю. Это первый из партии в 42 единицы закупленных в США многоцелевых боевых машин пятого поколения.

На базу ВВС самолет прилетел с военного аэродрома у завода промышленной корпорации Mitsubishi Heavy Industries в префектуре Айти, где проводятся их сборка и тестирование.