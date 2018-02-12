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США готовы к переговорам с КНДР

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Фото: REUTERS/Yonhap
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил о готовности американских властей сесть за стол переговоров с представителями КНДР. Об этом он сказал в интервью газете Washington Post.

По его словам, с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином он обсудил условия дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном — предполагается, что первым на контакт пойдет Сеул, а уже после — Вашингтон.

«Суть в том, что давление не будет ослабляться, пока они [КНДР] в действительности не будут делать того, что, по мнению [американо-южнокорейского] альянса, представляет собой существенный шаг к денуклеаризации. Так что кампания максимального давления будет продолжаться и усиливаться. Но если вы [КНДР] хотите говорить, мы поговорим», — заявил он.

Ранее сообщалось, что во время пребывания на Олимпиаде в Пхёнчхане Пенс старался игнорировать представителей из Северной Кореи и целенаправленно выказывал им пренебрежение. В то же время Мун Чжэ Ин выражал надежду на контакты между делегатами КНДР и США. Однако обе стороны отказались от встречи, которую южнокорейский лидер предложил организовать.

10 февраля Майкл Пенс заявил, что позиции США и Южной Кореи по отношению к КНДР не расходятся: обе страны настроены наращивать давление на Пхеньян

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