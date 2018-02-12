Местные жители помогли спасателям найти место крушения Ан-148 в Подмосковье
Первые прибывшие спасатели на место крушения самолета Ан-148 смогли найти добраться до обломков при помощи местных жителей.
Об этом заявил начальник караула 127-й пожарно-спасательной части Алексей Беседин, чей расчет прибыл на место трагедии первым.
«Когда мы прибыли, двое местных жителей отвели нас на место крушения. И вот тогда стало ясно, что разбился самолет. Шли где-то метров 600 - 700 по полю, в некоторых местах снега было по пояс, подъехать было невозможно, плюс был сильный ветер и шел мокрый снег», – цитирует его ТАСС.
Он добавил, что таких последствий в своей работе ему видеть не приходилось.
Самолет потерпел крушение в чистом поле в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На его борту находился 71 человек. Никто не выжил.
Портал iz.ru писал о том, что командир и второй пилот самолета Ан-148 имели несколько сотен часов налета на этом типе машин.