Местные жители помогли спасателям найти место крушения Ан-148 в Подмосковье

Первые прибывшие спасатели на место крушения самолета Ан-148 смогли найти добраться до обломков при помощи местных жителей.

Об этом заявил начальник караула 127-й пожарно-спасательной части Алексей Беседин, чей расчет прибыл на место трагедии первым.

«Когда мы прибыли, двое местных жителей отвели нас на место крушения. И вот тогда стало ясно, что разбился самолет. Шли где-то метров 600 - 700 по полю, в некоторых местах снега было по пояс, подъехать было невозможно, плюс был сильный ветер и шел мокрый снег», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что таких последствий в своей работе ему видеть не приходилось.

Самолет потерпел крушение в чистом поле в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На его борту находился 71 человек. Никто не выжил.

Портал iz.ru писал о том, что командир и второй пилот самолета Ан-148 имели несколько сотен часов налета на этом типе машин.