Тропический циклон «Гита» движется к государству Тонга

Тропический циклон «Гита» приближается к островному государству Тонга — на данный момент эпицентр стихии находится на 400 км восточнее островного государства. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальную метеослужбу Новой Зеландии.

Циклон продолжает набирать силу. Предполагается, что «Гита» подойдет к Тонга в ночь с понедельника, 12 февраля, на вторник. Ожидается, что уже в течение нескольких часов циклону будет присвоена наивысшая, пятая категория мощности, а скорость ветра превысит 200 км/час.

На островном государстве введен режим чрезвычайного положения. Власти призывают население принять меры предосторожности, а жителей низинных районов — в срочном порядке покинуть свои дома из-за угрозы наводнений.