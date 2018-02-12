Прямой эфир

Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах» из-за своей внешности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант отклонил предложение режиссера Светланы Дружининой сняться в новой части «Гардемаринов». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сняться в «Гардемаринах» Дружинина предложила Урганту во время участия в его кулинарной программе «Смак».

Во время приготовления блюд у них завязался разговор о кино, и режиссер отметила, что Ургант уже перерос жанр комедий и ему стоит попробовать себя в чем-то новом и более серьезном.

«Так что жду вас в новых «Гардемаринах», напишем какого-нибудь интересного персонажа», — сказала Дружинина.

Однако Ургант предположил, что будет выглядеть нелепо в роли исторического персонажа.

«Где ж вы видели исторических персонажей с такой внешностью и ростом, как у меня… В такой роли я буду выглядеть смешно», — сказал телеведущий, отметив, что готов к работе с Дружининой в современных проектах.

Действие четырехсерийного мини-сериала «Гардемарины, вперед!» разворачивается в середине XVIII века. Средний рост мужчин тогда составлял примерно 164,7 см. Рост Урганта –– 195 см. Впервые сериал появился на экранах в 1988 году.

21 января портал iz.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант снял видеоклип на песню Satisfaction в поддержку курсантов летного училища в Ульяновске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ургант, Николаев и Дудь сняли пародию на «Розовое вино»
Ургант и рэпер АК-47 сняли пародию на рекламу «Азино три топора»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017