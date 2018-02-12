Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах» из-за своей внешности

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант отклонил предложение режиссера Светланы Дружининой сняться в новой части «Гардемаринов». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сняться в «Гардемаринах» Дружинина предложила Урганту во время участия в его кулинарной программе «Смак».

Во время приготовления блюд у них завязался разговор о кино, и режиссер отметила, что Ургант уже перерос жанр комедий и ему стоит попробовать себя в чем-то новом и более серьезном.

«Так что жду вас в новых «Гардемаринах», напишем какого-нибудь интересного персонажа», — сказала Дружинина.

Однако Ургант предположил, что будет выглядеть нелепо в роли исторического персонажа.

«Где ж вы видели исторических персонажей с такой внешностью и ростом, как у меня… В такой роли я буду выглядеть смешно», — сказал телеведущий, отметив, что готов к работе с Дружининой в современных проектах.

Действие четырехсерийного мини-сериала «Гардемарины, вперед!» разворачивается в середине XVIII века. Средний рост мужчин тогда составлял примерно 164,7 см. Рост Урганта –– 195 см. Впервые сериал появился на экранах в 1988 году.

21 января портал iz.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант снял видеоклип на песню Satisfaction в поддержку курсантов летного училища в Ульяновске.