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Россиянку задержали после потасовки на круизном лайнере в Австралии

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Фото: Global Look Press/Gui Qing/Xinhua
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Гражданку России, разбившую бутылку о голову пассажира, сняли с круизного лайнера в Австралии и доставили в полицию.

Об этом стало известно в понедельник, 12 февраля.

Инцидент произошел в очереди в туалет, после того как началась потасовка, спутница одного из мужчин ударила 21-летнего парня бутылкой по голове, сообщает «Газета.ру».

После того, как участников драки сняли с лайнера, 37-летнюю россиянку доставили в участок. Ей инкриминируют умышленное причинения вреда здоровью.

8 февраля два ученика школы на юго-востоке Москвы устроили драку с битьем посуды. По некоторым данным, один из мальчиков кинул в тарелку жвачку и за это получил тарелкой по лбу. Осколок попал в висок, в результате чего у пострадавшего открылось сильное кровотечение. К школе для эвакуации ребенка прилетал вертолет.

Подросток потерял много крови — ею были испачканы ручки кабинетов. Сейчас он находится в реанимации, а обидчика уже исключили из школы.

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