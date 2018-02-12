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На МКС появятся «умные полки»

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Фото: Global Look Press/NASA
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В ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» разработали «умные полки», которые позволят космонавтам значительно сократить время при разгрузке транспортных кораблей «Прогресс». Новую систему хранения грузов, основанную на концепции «интернета вещей», на Международной космической станции (МКС) испытают уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали в РКК.

На данный момент все объекты на МКС инвентаризуют с помощью штрих-кодов, которые космонавтам необходимо вручную считывать, а после заносить места хранения в базу данных. «Умная полка» представляет собой специальное устройство со считывателем RFID-меток, которые будут крепить к предметам еще на Земле.

«В эксперименте с «умными полками» планируется отработать применение на станции миниатюрных радиометок, которые позволят облегчить работу космонавта: информация о каждой единице оборудования при разгрузке и хранении будет автоматически вноситься в базы данных», — рассказали «Известиям» в РКК «Энергия».

Пилотный экземпляр уже проходит испытания. В первую очередь, «умной» сделают орбитальную аптечку.

«Набрав на экране планшета, например, название лекарства, космонавт сразу узнает, где оно находится в стойке, а также получит полную информацию о применении, дозах, сроках хранения», — объяснили в РКК «Энергия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Грузы на МКС подключат к интернету вещей»

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